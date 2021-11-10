الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يلتقي شخصيات مصرية في منزل العضايلة

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الأربعاء، 10-11-2021 11:38 م

ولي العهد يلتقي شخصيات مصرية في منزل العضايلة

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الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية مصرية في منزل السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة.

وكتب العضايلة عبر حسابه الشخصي، الأربعاء، “‏بنبله الهاشمي وخُلقه المتوارث، شرّفنا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في منزل السفير مساء أمس في لقاء تواصلي مع شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية مصرية”.

وتابع العضايلة “طرح سموه في اللقاء رؤاه وأطلع على أفكار وتجارب ومشاريع أثنى عليها سموّه ووجّه بدراسة ما يعزز فرص الشراكة والتعاون.”

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