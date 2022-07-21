ولي العهد يلتقي عدداً من وجهاء عجلون بمنزل المومني

الوكيل الاخباري - التقى ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم عدداً من وجهاء محافظة عجلون، في منزل الشيخ مازن المومني في صخرة.



وعبر سموه عن اعتزازه بوجوده بين الأهل في محافظة عجلون، مشيراً إلى الميزات والفرص المتنوعة في مختلف المجالات وتحديدا في المجال السياحي، مؤكدا أن لعجلون حصة كبيرة من السياحة – كما روى أحد الحضور.



ورحب المومني بولي العهد، معربا عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الكريمة والتي قال إنها ليست بغريبة عن الهاشميين في تواصلهم الدائم مع المواطنين، مشيداً بحضور سمو ولي العهد الفاعل في جميع أرجاء الوطن، وتلمسه لواقع الحال في مختلف الميادين.

اضافة اعلان