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الثلاثاء، 24-01-2023 07:14 م

ولي العهد يلتقي عددا من وجهاء وأبناء لواء دير علا

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الوكيل الاخباري - زار سمو ولي العهد الأمير الحسين اليوم لواء دير علا في منطقة الأغوار الوسطى، والتقى بعدد من وجهاء وأبناء اللواء في منزل الدكتور محمد المصالحة.

ووصف ولي العهد الأغوار ب “أرض الخير” و”سلة الغذاء الأردني”، وفق حاضرين للقاء.

ونقل سموه تحيات جلالة الملك واعتزازه بالحضور وبأهالي اللواء والأغوار عامة، مشيرا إلى جهود جلالته المتواصلة في تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي.

وأكد سموه ضرورة مواكبة أساليب الزراعة الحديثة، وتشجيع الشباب على إقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية واستثمار الخيرات المتاحة في منطقة الأغوار الوسطى.

واستمع ولي العهد إلى أفكار ومقترحات قدمها الحضور، ركزت على سبل دعم المزارعين بالأغوار، وإقامة المشاريع التي توفر فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

وتحدث عدد من الحضور عن مطالب المنطقة، وأبرزها النهوض بالقطاعات الزراعية والخدماتية، وتحسين مستوى المؤسسات التعليمية والصحية.

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