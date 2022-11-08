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الثلاثاء، 08-11-2022 05:40 م

ولي العهد يلتقي عمداء شؤون طلبة بجامعات خاصة

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الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، عددا من عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الخاصة.

وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز دور عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية كافة، لضمان توفير البيئة الممكنة للطلبة للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية.

وجدد سموه، خلال اللقاء، الذي يأتي ضمن اجتماعاته مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، التأكيد على أهمية دور الجامعات في تشكيل وتنمية الفكر السياسي للطلبة.

وبين سمو ولي العهد أن شباب الوطن بما يمتلكونه من طاقة ووعي يُعقد عليهم الأمل في البناء والتقدم، ما يتطلب الاستثمار بطاقاتهم.

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