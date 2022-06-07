ولي العهد يلتقي مستثمرين كويتيين

الوكيل الاخباري - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حرص المملكة الأردنية الهاشمية على توسيع آفاق التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها.



وأشار سموه، خلال لقائه في العاصمة الكويتية اليوم الثلاثاء، عدداً من المستثمرين الكويتيين في قطاعات الصناعة والعقارات والتجارة، إلى أن الاستثمارات الكويتية بالأردن تعد من أكبر الاستثمارات.



وعزا سموه حجم هذه الاستثمارات إلى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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