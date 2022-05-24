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الثلاثاء، 24-05-2022 09:47 م

ولي العهد يلتقي وفدا من مبادرة اترك أثر بالعقبة

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الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وفدا من مبادرة اترك أثر، التي تعد من المبادرات الرائدة في العمل الريادي والتطوعي في محافظة العقبة.

واستمع سموه، من رئيس المبادرة الدكتور محمد كريشان والمنسق العام لأنشطتها بلال الزعبي والمسؤول الإعلامي عوني جرادات إلى شرح حول مبادرة اترك أثر ومسيرتها في العمل التطوعي منذ تأسيسها وطبيعة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها، وحصول المبادرة على جائزة المجموعة العربية لأفضل مبادرة عربية.

كما استمع سموه إلى المعوقات التي تحد من فعالية الاعمال التطوعية والريادية وما يحتاجه الشباب للانخراط والاندماج في الاعمال التطوعية والريادية.

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