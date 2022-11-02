ولي العهد يلقي كلمة الأردن في القمة العربية اليوم

الوكيل الاخباري-

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يلقي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، كلمة الأردن في جلسة القمة العربية، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني.وكانت انطلقت في الجزائر، أمس الثلاثاء، أعمال القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين، تحت شعار "لم الشمل"، بمشاركة قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة.وتناقش القمة عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في المنطقة العربية، والإرهاب وتأثيره على المنطقة، والأمن الغذائي العربي، وأزمة الطاقة، وغيرها من الموضوعات