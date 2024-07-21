ولي العهد ينشر رابط التسجيل بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري - نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عبر انستغرام رابط التسجيل بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

اضافة اعلان



وأطلق سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في 5 - 12 - 0212 جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين.



تهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تحمل المسؤولية المجتمعية، وتقدير جهودهم المتميزة في تحقيق التنمية المستدامة.



تتضمن رؤية الجائزة التميز في خدمة المجتمع الأردني، ورسالتها نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز. المبادئ العامة للجائزة تشمل العطاء، الريادة والابتكار، تكافؤ الفرص، المنافسة، المسؤولية المجتمعية، الشفافية، والاستدامة.



تهدف الجائزة إلى تشجيع وتكريم العمل التطوعي، وتفعيل المسؤولية المجتمعية، ونشر قصص النجاح. تشمل مجالات العمل التطوعي الاجتماعي، الصحي، التعليمي، الرياضي، الفني والثقافي، البيئي والسياحي، والريادة والابتكار. للتسجيل في الجائزة، ومعرفة تفاصيل أكثر يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://alhusseinvolunteeraward.jo