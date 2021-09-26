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الأحد، 26-09-2021 12:02 م

ولي العهد يهنئ الأميرتين سلمى وايمان بعيد ميلادهما

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الوكيل الاخباري- هنأ ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الاميرة سلمى والاميرة ايمان بمناسبة عيد ميلادهما الميمون.

وقال سموه عبر انستغرام، "سلمى وإيمان.. أتمنى لكما الفرح والسرور في حياتكما كل عام وأنتما بألف خير".

ويذكر أن اليوم الأحد يصادف عيد ميلاد الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، فيما يصادف يوم غد الاثنين عيد ميلاد الأميرة ايمان بنت عبدالله الثاني.

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