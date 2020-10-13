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الثلاثاء، 13-10-2020 05:57 م

ولي العهد يهنئ الطلبة الحاصلين على منحة الملك عبدالله الثاني للتعليم التقني

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 الوكيل الاخباري – هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عددا من الطلبة، من مختلف محافظات المملكة، الذين حصلوا على منحة "الملك عبدالله الثاني للتعليم التقني" في جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.
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وأكد سموه، خلال اجتماع مع الطلبة عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، أن المستقبل أصبح للتخصصات التقنية، التي تواكب متطلبات سوق العمل.

يشار إلى أن 50 منحة دراسية في جامعة الحسين التقنية، كان قد أعلنها سمو ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثامن والخمسين، تستهدف الطلبة من جميع المحافظات، في تخصصي علم الحاسوب والمعلومات الحاسوبية، لتمكينهم وإعدادهم لسوق العمل.

وتغطّي المنحة كامل الرسوم الدراسية للدرجة التقنية، والتي تمثل أول ثلاث سنوات من المرحلة الدراسية في الجامعة، وكذلك أثمان كتب وأجهزة حواسيب محمولة.

 




 

 


 

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