ولي عهد السعودية يستقبل رئيس الوزراء الخصاونة في الرياض

الوكيل الاخباري - استقبل ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

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وبحسب "واس"، جرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات بين البلدين.



وحضر الاستقبال، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي خالد بن عبدالرحمن العيسى.



ووصل الخصاونة إلى الرياض مساء الأحد، على رأس وفد وزاري، في زيارة عمل تستمرُّ ليومين.



ويلتقي الخصاونة خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ويبحث معهم ملفات التعاون الثنائي الاستراتيجي والأخوي بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة للبلدين والشعبين.

