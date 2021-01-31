ياسمين تتصدر المشهد .. ارتدت الكفن بعد ارتداء ثوب الزفاف

الوكيل الإخباري - ياسمين السويطي ، فتاة فلسطينية لم تكتمل فرحتها بالزفاف ، فبعد أن ارتدت ثوب الزفاف ، كان الموت قريبا ، وسط صدمة عائلتها ومحبيها ، فارتدت "الكفن" ، غير موّدعة لمن حولها .

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ياسمين غافلها الموت، فتوفّاها الله في حادث سير مروع في منطقة شفا بدران ، يوم الجمعة المنصرم، حيث كانت تتواجد مع زوجها .

تعاطف شعبي مع السويطي ، وعبارات نعي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، من مختلف الدول ، خاصة من الأردن وفلسطين ، وتصدّر اسم "ياسمين السويطي" ، الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

الشابة ياسمين ، ما زالت فجيعتها حديث الشارعين الأردني والفلسطيني ، فما زال بيت الزوجية ينتظر عودتها، حيث أن عبق رائحتها ما زال يزيّن أركان المنزل ، وما زالت صور زفافها تسيطر على مشهد عائلتها.

ومنذ نشر "الوكيل الإخباري" خبر وفاتها ، انهالت التعليقات ، والعبارات المؤثرة على الخبر "الحزين" ، حيث الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ، وأن يُلهم عائلتها الصبر والسلوان على الفجيعة التي يصعب نسيان تفاصيلها المؤلمة.

لم يقف الحال عند هذا الحدّ ، بل امتد الأمر ، لنشر فيديوهات قام مواطنون بتصميمها ، حزنا عليها .

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