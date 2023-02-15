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الأربعاء، 15-02-2023 07:45 ص

يصل إلى دينار .. سعر كيلو الخيار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 2859.027 طن، توزعت على 1671.335 طن خضار،908.139 طن فواكه، و 279.553 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 216.033 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 90 إلى 110 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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