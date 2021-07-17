' يلا عالاردن ' وسم يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #يلا_عالأردن اليوم السبت عبر منصة تويتر وذلك تشجيعا على السياحة في الأردن خلال فترة الصيف وتزامنا مع عطلة عيد الأضحى.
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صوراً تعكس جمال طبيعة الأردن من سهول ووديان ، منوهين أن المملكة تتمتع بسياحة شاملة ومتنوعة .
كما يُعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط ويعود ذلك إلى أهميته الدينيّة والتاريخيّة.
حيث يتمتع الأردن بمواصفات أخرى تجعله مقصدًا للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة، خاصةً فيما يخص السياحة العلاجية، إذ يُعتبر الخامس في العالم في هذا المجال.
وادي بن حماد— Maha Amro مهى عمرو (@Mahoozz) July 17, 2021
😍 #يلا_عالاردن pic.twitter.com/R3GOpAIXJx
July 17, 2021
July 17, 2021
July 17, 2021
July 17, 2021
Welcome to Jordan.🇯🇴#يلا_عالاردن pic.twitter.com/Mt8QdVpkfG— Ayham Soud 🇯🇴 (@ADayafleh) July 16, 2021
Dead Sea ❤#يلا_عالاردن pic.twitter.com/XGPnhTde5b— Naser Al-Halaseh (@al_halaseh) July 16, 2021
Amazing shot! in Wadi Rum#يلا_عالاردن pic.twitter.com/caXo2hWCU8— Naser Al-Halaseh (@al_halaseh) July 16, 2021
Even camels are waiting for you.— Naser Al-Halaseh (@al_halaseh) July 16, 2021
What are you waiting for?#يلا_عالاردن pic.twitter.com/Kl1byy7eS4
May all your trails be crooked winding,and dangerous, leading to the most amazing view.#wadi_mujib 🇯🇴#يلا_عالاردن pic.twitter.com/IwxXMwUfg8— Ayham Soud 🇯🇴 (@ADayafleh) July 16, 2021
Romantic getaway .#KingTalalDam #يلا_عالاردن pic.twitter.com/SVZkS7ZpH8— Maha Al Armouti (@ArmoutiMaha) July 16, 2021
Do you like to going back in time! hop on that train .#يلا_عالاردن pic.twitter.com/MNkxVPcHgn— Maha Al Armouti (@ArmoutiMaha) July 16, 2021