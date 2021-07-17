السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

رئيس السنغال يهدد بغلق الحدود إذا استمر الارتفاع في إصابات كورونا

وفيات السبت 17/7/2021

' يلا عالاردن ' وسم يتصدر تويتر

أسعار الذهب السبت 17/7/2021

تحويل الدفعة الاولى من المنحة النقدية الأمريكية للأردن

مراكز تطعيم كورونا لمن تجاوزت أعمارهم 30 عاما ليوم السبت

الصحة العالمية تعتزم فحص المختبرات التي اكتشفت فيها أول إصابات كورونا

المملكة تتأثر بكتلة حارة السبت

فوضى واكتظاظ في مطار الملكة علياء - صورة

إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في فرنسا

السبت، 17-07-2021 09:36 ص

' يلا عالاردن ' وسم يتصدر تويتر

بت


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #يلا_عالأردن اليوم السبت عبر منصة تويتر وذلك تشجيعا على السياحة في الأردن خلال فترة الصيف وتزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

اضافة اعلان


وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صوراً تعكس جمال طبيعة الأردن من سهول ووديان ، منوهين أن المملكة تتمتع بسياحة شاملة ومتنوعة .


كما يُعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط ويعود ذلك إلى أهميته الدينيّة والتاريخيّة. 


حيث يتمتع الأردن بمواصفات أخرى تجعله مقصدًا للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة، خاصةً فيما يخص السياحة العلاجية، إذ يُعتبر الخامس في العالم في هذا المجال. 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصحة

مراكز تطعيم كورونا لمن تجاوزت أعمارهم 30 عاما ليوم السبت

t

فوضى واكتظاظ في مطار الملكة علياء - صورة

7202111111730466248817

ادلاء السياح تقيم ندوة بعنوان التمر المجهول الأردني وأهميته العالمية

4

البيئة تعلن جاهزيتها لإطلاق حملتها الوطنية للنظافة

5

الجمارك توضح حول إعفاء الحاوية الأميركية

320211422520847883980

توضيح من وزير الصحة لمتلقي مطعومي فايزر وسينوفارم الصيني

أخبار متعلقة
t

فوضى واكتظاظ في مطار الملكة علياء - صورة

غرفة تجارة الأردن

تجارة الأردن تطالب بتأجيل أقساط القروض عن المواطنين والتجار

ترقب

أسابيع مصيرية حاسمة بعد إجراءات الحكومة الأخيرة

620212319403869952115

الأردن ضمن الـ 30 دولة الأكثر انخفاضا لخطورة كورونا

الهناندة

وزير الاقتصاد الرقمي : خدمات الإسناد المحلي وفرت الوظائف للأردنيين

620211918933739177059

5 طائرات لوفود سياحية تصل الأردن الأسبوع المقبل