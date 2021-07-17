' يلا عالاردن ' وسم يتصدر تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #يلا_عالأردن اليوم السبت عبر منصة تويتر وذلك تشجيعا على السياحة في الأردن خلال فترة الصيف وتزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صوراً تعكس جمال طبيعة الأردن من سهول ووديان ، منوهين أن المملكة تتمتع بسياحة شاملة ومتنوعة .



كما يُعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط ويعود ذلك إلى أهميته الدينيّة والتاريخيّة.



حيث يتمتع الأردن بمواصفات أخرى تجعله مقصدًا للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة، خاصةً فيما يخص السياحة العلاجية، إذ يُعتبر الخامس في العالم في هذا المجال.