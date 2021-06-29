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الثلاثاء، 29-06-2021 12:00 م

القرار يدخل حيز التنفيذ الخميس

يومان لتعديل ساعات الحظر الليلي وإلغاؤه في مناطق

البسة
أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - بدأ العدّ التنازلي ، لتنفيذ القرار القاضي بتمديد ساعات التجول الليلي ، وفق المرحلة الثانية للخطة الحكومية، بعد تحسّن الوضع الوبائي الراهن ، حيث جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع. 

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وبعد يومين ، واعتباراً من يوم الخميس القادم سيتم العمل بالاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة ضمن خطة الوصول الى صيف آمن، من بينها تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشآت والساعة 1 ليلا للأفراد.

 

ويترقّب الأردنيون العمل بهذا القرار ، للاستمتاع بالأجواء الصيفية مساءً ، حيث أن ساعات الحظر الجزئي باتت كابوسا يؤرّق المواطنين ، في ظلّ مطالباتهم في العدول عنها في أسرع وقت ممكن . 

 

ويستثنى من هذا القرار منطقة "المثلث الذهبي" والتي تتضمن البترا، العقبة ومنطقة وادي الرم ، حيث سيتم إلغاء الحظر الليلي فيها.

 




 

 


 

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