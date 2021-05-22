يوم إذاعي مفتوح لجمع التبرعات لفلسطين غدا

الوكيل الإخباري - تقيم مجموعة الراية الإعلامية تحت عنوان "برداً وسلاماً يا فلسطين"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وبمشاركة النقابات المهنية، وعدد من وسائل الإعلام المحلية يوم الأحد 23/5/2021 يوماً مفتوحاً لجمع التبرعات للأشقاء في فلسطين.



للمشاركة في حملة التبرع:

اسم الحساب: الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية

اسم البنك: بنك الاتحاد

الفرع: الوحدات

العملة: الدينار الأردني

سويفت كود: UBSIJOAXXXX

رقم الحساب: 0040/10/16599/15107

رقم الايبان: JO 05 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 07



اسم الحساب: الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية

اسم البنك: البنك الاسلامي الاردني

الفرع: الشميساني

العملة: الدينار الأردني

رقم الحساب: 25061

رقم الايبان: JO 46 JIBA 0020 0000 2506 1410 4000 05



إي فواتيركم:efawateercom.jo

أو من خلال التبرع المباشر في مقر الهيئة والكائن في خلدا ، شارع سعيد بينو ، بناية رقم 4

أو في مبنى مجموعة الراية الإعلامية والكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، بناية رقم 14

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