يوم تدريبي للدفاع المدني في الجامعة الهاشمية

الوكيل الاخباري- نظمت الجامعة الهاشمية اليوم الثلاثاء، يوما تدريبيا للتعامل مع حالات السلامة العامة والطارئة، حضرها نائب رئيس الجامعة الدكتور سلطان المعاني، ومدير دفاع مدني الزرقاء العقيد محمد خريسات، وعميد كلية الآداب الدكتور يحيى العلي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة.

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وقدم كل من الملازم هنادي العموش، والملازم قتيبة الغويري، والمدربة مجد حسام من كوادر مديرية دفاع مدني الزرقاء عدداً من التدريبات في الإسعافات الأولوية في عدة حالات منها (بلع اللسان، التشنج، الاختناق من عائق، الحالات الناتجة عن الحوادث أو السقوط، والتعامل مع الحرائق بشكل عملي).



واثنى الدكتور المعاني على وجود كوادر الدفاع المدني لتقديم تدريبات نظرية وعملية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للتعامل مع الظروف الطارئة، مؤكدا ان الوعي الصحي والأمني يعد مطلبا وطنيا.



من جهته، اوضح العقيد الخريسات، ان مديرية الدفاع المدني تسعى بالتشارك مع الجامعة الهاشمية لإطلاق مبادرة تتضمن عدة برامج في السلامة العامة، لافتا الى ان هدف وجودهم في هذا اليوم، هو لتقديم عدد من التدريبات التي من شأنها أن تثري الوعي والمعرفة بأمور السلامة العامة.



بدوره قال عميد كلية الآداب الدكتور العلي، إن كلية الآداب نظمت هذا النشاط الخاص بالسلامة والصحة المهنية بهدف حماية الطلبة والعاملين من الحوادث المحتملة، تماشياً مع سعي الجامعة الهاشمية في إيجاد بيئة آمنة لكل من يستخدم الحرم الجامعي.