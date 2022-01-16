يوم ترفيهي للأطفال المرضى في مستشفى غور الصافي

الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة "متطوعي الأغوار الجنوبية"، اليوم الأحد، يوما ترفيهيا للأطفال المرضى في مستشفى غور الصافي الحكومي الواقع وسط لواء الأغوار الجنوبية.



وقال مؤسس المبادرة مؤيد المغاصبة لـ(بترا)، إن هذه المبادرة جاءت تأكيدا على مبدأ التشاركية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، ولرسم الابتسامة على وجوه الأطفال الذين يرقدون على أسرة الشفاء والترويح عنهم وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

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