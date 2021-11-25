الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

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يوم تعريفي لمشروع تعزيز التنمية المستدامة في أم قيس

الخميس، 25-11-2021 05:22 م

يوم تعريفي لمشروع تعزيز التنمية المستدامة في أم قيس

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي البلعاوي، اليوم الخميس، في مدينة أم قيس الأثرية فعاليات اليوم التعريفي لمشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في إقليم البحر المتوسط، والذي يهدف إلى تطوير مسارات ثقافية وسياحية في المدينة الأثرية.

وأكد البلعاوي أهمية دور السياحة في التنمية المستدامة وأهمية التشاركية والتشبيك والتعاون بين جميع القطاعات لتعزيز السياحة المستدامة، مشيراً إلى أهمية المشروع في تعزيز التعاون مع الشركاء من الدول الأخرى في المشروع من أجل نقل الخبرات بين الشركاء.

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