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الأربعاء، 22-12-2021 05:25 م

يوم تفاعلي لفريق الظل الشبابي في إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت شبكة الوقاية المجتمعية في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع معهد غرب آسيا وشمال افريقيا "وانا"، يوما تفاعليا لفريق الظل الشبابي.

واشتملت فعاليات اليوم على عقد جلسات تعريفية عن كتابة السيرة الذاتية وإعداد التقارير والتقييم والمتابعة، وذلك بالتوازي مع آلية كتابة المشاريع للجهات الممولة، وبيان فرص العمل واحتياجات السوق المحلي وطرق تبني المبادرات والأعمال الريادية.

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