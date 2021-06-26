السبت 26-06-2021
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السبت، 26-06-2021 01:06 م

يوم صحي مجاني لذوي الإعاقة في الزرقاء غدا

يوم طبي


الوكيل الاخباري - ينظم معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، غدا الأحد، يوما صحيا مجانيا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة في مركز مراد الأمل للتربية الخاصة بمحافظة الزرقاء.

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وقال المعهد في بيان صحفي إن اليوم الصحي الذي يأتي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى تحسين المستوى الصحي لأبناء المجتمع المحلي والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.


ويتضمن اليوم الصحي استشارات طب عام، و جلسات إرشاد نفسي، وفحوصات السكري والضغط والنظر، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وخدمات التغذية، والاستشارات السمعية والأسنان، والتربية الخاصة، والنطق والعلاج الطبيعي والوظيفي، إضافة إلى خدمات المكتبة الصحية المتنقلة التي توزع بروشورات تثقيفية وتوعوية بقضايا مختلفة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة.


يذكر أن المعهد حاصل على شهادة الاعتمادية للمرة الثانية، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة وتدريبا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية وحماية الأطفال، وخدمات لضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، بالإضافة إلى دورات في مجالات مختلفة.


 




 

 


 

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