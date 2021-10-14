يوم صحي مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة في الأغوار الجنوبية السبت

الوكيل الاخباري - ينظم معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات، يوما صحيا مجانيا خاصا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، السبت المقبل، في منطقة الأغوار الجنوبية.

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ويتضمن اليوم الصحي، الذي يأتي بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، خدمات طبية ونفسية وتأهيلية، واستشارات التقييم والتشخيص، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي.



وسيقدم الفريق القائم على اليوم الصحي خدمات النطق، والتربية الخاصة، وفحص سرطان الثدي، واستشارات الأسنان، وفحوصات الضغط والسكري والنظر والسمع، واستشارات التغذية.