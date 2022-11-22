يوم طبي مجاني بجمعية رعاية شؤون الأسرة الخيرية بالزرقاء غدا

الوكيل الاخباري - قالت رئيسة جمعية شؤون الأسرة الخيرية ومركز تنمية مجتمع محلي جناعة أمل وهدان إن المركز الوطني للعناية بالمرأة سينظم يوم طبي مجاني غداً الأربعاء في مقر الجمعية في حي جناعة شارع المهاجرين قرب مدرسة رفيدة الأسلمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً .



وبينت وهدان ان اليوم الطبي المجاني سيشتمل على تخصصات مختلفة مثل : عيادة عيون ،عيادة طب مجتمع ، عيادة نسائية والفحص المبكر عن سرطان الثدي ، فحص هشاشة العظام ، اضافة إلى إجراء فحوصات مخبرية مختلفة.

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