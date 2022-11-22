الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار بالاردن بهذا الموعد - تحذيرات

افتتاح معرض للفن التشكيلي بمادبا

منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ينظم أمسية شعرية بإربد

الأميرة عالية بنت الحسين تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين

المجلس التمريضي يوقع اتفاقية مع رومانيا

"الهاشمية" و"سيدات سلاح الجو الملكي" تبحثان التعاون المشترك

يوم طبي مجاني بجمعية رعاية شؤون الأسرة الخيرية بالزرقاء غدا

ولي العهد يلتقي عددا من شباب البادية الوسطى

قطر تمنع طعام الكوشر على أراضيها

انطلاق أعمال المؤتمر التربوي الدولي الثاني في جرش

الثلاثاء، 22-11-2022 08:20 م

يوم طبي مجاني بجمعية رعاية شؤون الأسرة الخيرية بالزرقاء غدا

www


الوكيل الاخباري - قالت رئيسة جمعية شؤون الأسرة الخيرية ومركز تنمية مجتمع محلي جناعة أمل وهدان إن المركز الوطني للعناية بالمرأة سينظم يوم طبي مجاني غداً الأربعاء في مقر الجمعية في حي جناعة شارع المهاجرين قرب مدرسة رفيدة الأسلمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً .

وبينت وهدان ان اليوم الطبي المجاني سيشتمل على تخصصات مختلفة مثل : عيادة عيون ،عيادة طب مجتمع ، عيادة نسائية والفحص المبكر عن سرطان الثدي ، فحص هشاشة العظام ، اضافة إلى إجراء فحوصات مخبرية مختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

افتتاح معرض للفن التشكيلي بمادبا

1669134608973

منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ينظم أمسية شعرية بإربد

1669135623353

الأميرة عالية بنت الحسين تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين

w

المجلس التمريضي يوقع اتفاقية مع رومانيا

1

"الهاشمية" و"سيدات سلاح الجو الملكي" تبحثان التعاون المشترك

3eccb806-e4le8fnwuauetbj-1

ولي العهد يلتقي عددا من شباب البادية الوسطى

أخبار متعلقة
5f717057-نقابة-الأطباء-الأردنية-أرشيفية

بني هاني رئيسا لجمعية اختصاصيي الطب الشرعي

كورونا 5

ندوة حول كورونا وتداعياتها على القطاعين الصحي والتعليمي

112022610565830235106

دعوة لتأجيل اقساط قروض البنوك بالاردن

صور-شعار-سرطان-الثدي-جديدة-825x510

اطلاق قوافل العزم لمعتمري مرضى السرطان

1020222715496469792203

الكرك: ورشة تدريبية حول طرق عرض وتسويق المنتجات الكترونيًا

w

مبادرة في دير علا بعنوان بوعينا نحمي أجيالنا