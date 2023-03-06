يوم طبي مجاني بلواء الكورة غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية أوقاف لواء الكورة عن إقامة يوم طبي محاني غداً الثلاثاء، بالتعاون مع صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف ومستشفى المقاصد الخيرية التابع للصندوق.



وقالت المديرية في بيان اليوم الإثنين، إن اليوم الطبي الذي سيقام في مدرسة بنات تبنة الثانوية الشاملة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً، سيضم عدة تخصصات طبية أهمها الجراحة العامة والطب العام وطب الأطفال والعظام والنسائية والعيون والسمع والنطق، إضافة إلى مختبرات طبية.

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