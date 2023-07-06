يوم طبي مجاني في الزرقاء غدا

الوكيل الاخباري - تنظم حملة البر و الإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وضمن برنامج لمسة شفاء غدا الجمعة، يوما طبيا مجانيا في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء.

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وبحسب بيان عن الصندوق اليوم الخميس، تبدأ فعاليات اليوم الطبي الذي ينظم بدعم من شركة السمرا لتوليد الكهرباء وبالتعاون مع مستشفى الشرق الأوسط للعيون الساعة العاشرة والنصف صباحا وتستمر حتى الثالثة مساء في مدرسة سمرقند الأساسية المختلطة.



وتشمل تقديم خدمات علاجية واستشارية من خلال 10 عيادات اختصاص هي الباطنية والقلب، والنسائية، والعيون، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والجلدية، والصدرية، والعظام، بالإضافة إلى فحوصات الضغط والسكري، بمشاركة متطوعي الحملة من أطباء الاختصاص والصيادلة، والمختبرات الطبية المتطوعة.

كما تتضمن فعاليات اليوم الطبي تقديم الأدوية المجانية للمراجعين، إضافة إلى معاينة وتحديد بعض الحالات المرضية التي تتطلب مزيدا من التدخلات الجراحية لمتابعتها في إطار شراكات الحملة مع القطاع الطبي الخاص.

