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الأحد، 12-12-2021 05:46 م

يوم طبي مجاني في الطفيلة غدا

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز العيون الجراحي بالتعاون مع بلدية الطفيلة الكبرى عن إقامة يوم طبي مجاني في قاعة بلدية الطفيلة الكبرى غدا الاثنين، وذلك ضمن فعاليات " حملة عيونك أمانة واحنا بنساعدك تحافظ عليها"؛ للمحافظة على الصحة البصرية للمواطنين.

وقال نائب محافظ الطفيلة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور اسماعيل الصرايرة إنه سيجري تقديم حزمة من الخدمات الطبية المجانية الخاصة بفحوصات العيون من خلال فريق طبي متكامل متخصص في تشخيص أمراض العيون وقياس النظر وتصحيحه.

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