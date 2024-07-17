الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-07-2024 04:00 م

يوم طبي مجاني في بلدية غرب إربد غدا

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الوكيل الاخباري- ينظم صندوق الزكاة بمديرية أوقاف إربد الأولى غدا الخميس، بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيري، يوما طبيا مجانيا في ساحة مبنى بلدية غرب إربد.

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وقال مدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري، اليوم الأربعاء، إن اليوم الطبي سيبدأ من الساعة 10 صباحاً ولغاية 2 ظهرا، ويتضمن تقديم خدمات تتعلق بصحة المرأة قبل الإنجاب ورعاية الحوامل ووسائل تنظيم الأسرة، وفحوصات وتحاليل مخبرية للدم، ووظائف حيوية أساسية كضغط الدم والسكر والسمع والنطق والنظر، إضافة إلى توزيع بروشورات إرشادية وتثقيفية مرتبطة بالصحة.


وأضاف أن اليوم الطبي يهدف إلى تقديم الخدمة الصحية ونشر الوعي الصحي، وترسيخ الممارسات الايجابية والسلوكيات الصحية السليمة لما يعود بالفائدة والنفع على المواطنين والمجتمع.

 




 

 


 

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