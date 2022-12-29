يوم طبي مجاني في غور الصافي الجمعة

الوكيل الإخباري - تنفذ حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ضمن برنامج لمسة شفاء، غدا الجمعة، يوما طبيا مجانيا في منطقة غور الصافي.

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وتبدأ فاعليات اليوم الطبي الساعة العاشرة والنصف صباحا في مركز الأميرة بسمة للتنمية في المنطقة، بمشاركة فريق طبي من متطوعي الحملة، والمراكز والمختبرات الطبية الشريكة والصيادلة المختصين.



وتشتمل الفعاليات على تقديم خدمات استشارية وعلاجية للمراجعين في 10 تخصصات الباطنية، القلب، السكري، النسائية، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، الجلدية، العظام والصدرية.



وسيتم خلال الفعالية الطبية، صرف الأدوية المجانية للمرضى، وتحديد بعض الحالات المرضية لمتابعتها طبيا من خلال شراكات الحملة مع القطاع الطبي الخاص.