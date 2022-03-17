يوم طبي مجاني في كلية إربد الجامعية

الوكيل الاخباري - أعلنت كلية إربد الجامعية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية، عن إقامة يوم طبي مجاني بعنوان: "اهتم...صحتك أهم"، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 20 آذار 2022، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.



ويشتمل اليوم الطبي على عيادات متخصصة للأطفال، النسائية والتوليد، الباطنية، جراحة عامة، تمريض وتوزيع أدوية للمرضى والمحتاجين، وذلك بالتعاون مع أطباء من مستشفى الأردن .

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