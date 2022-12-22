يوم طبي مجاني في مدرسة الصريح الأساسية للبنات السبت

الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة صحة مجتمع الصريح وبالتعاون مع مجموعة صيدليات "سر الدواء"، اليوم الخميس، عن تنظيم يوم طبي مجاني في مدرسة الصريح الأساسية للبنات يوم بعد غد (السبت) من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف بعد الظهر.

اضافة اعلان



وتشتمل فعاليات اليوم الطبي على تخصصات عدة، منها طب العظام، وطب الباطني، وطب العيون، وطب الأطفال والجلدية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية والطرق الصحية للتغذية، والتعريف بالأمراض المزمنة مثل الضغط السكري والسرطان، حيث يستهدف اليوم الطبي جميع أفراد العائلة من الأطفال وحتى كبار السن.



ويشارك في اليوم الطبي أخصائيون من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وهيئة الإغاثة الإسلامية، ومركز رؤيا لطب العيون المنظمة العالمية لطلبة كلية الطب، والرعاية الدوائية من مستودعات الأدوية في الأردن.