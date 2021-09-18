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السبت، 18-09-2021 01:14 م

يوم طبي مجاني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

ذوي


الوكيل الإخباري - نظم معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، اليوم السبت، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يومًا صحيًا مجانيًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

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ويأتي تنظيم اليوم الصحي، في مركز مبنى وحدة البطاقة التعريفية التابع للمجلس في منطقة عرجان، بمشاركة نحو مئة مشارك من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، بإطار اتفاقية تعاون بين المجلس والمعهد بهدف الارتقاء بالمستوى الصحي لأبناء المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.


وأشار المدير الفني لمعهد العناية بصحة الأسرة الدكتور أسامة سماوي إلى أن اليوم الصحي تضمن استشارات طب عام، وجلسات إرشاد نفسي، وفحوصات السكري والضغط والنظر، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى الكشف عن مشكلات الأسنان، وخدمات التغذية، والاستشارات السمعية والتربية الخاصة والنطق، والعلاج الطبيعي والوظيفي، وخدمات المكتبة الصحية المتنقلة التي قامت بتوزيع منشورات تثقيفية وتوعوية بقضايا مختلفة تهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة.


 




 

 


 

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