الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

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يوم علمي بطب الطوارئ وإدارة الكوارث في مستشفى الملك المؤسس

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الثلاثاء، 12-04-2022 01:21 ص

يوم علمي بطب الطوارئ وإدارة الكوارث في مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - نظم قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وبالتعاون مع جامعة جورج تاون الأميركية يوماً علمياً حول آخر المستجدات في طب الكوارث وإدارة الأزمات في إطار برنامج" انترناشونال اكسكيوت بروجرم ان اميرجنسي اند دياستر مانجمنت"، تخللها محاضرات علمية قيمة.

واستعرض عميد كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور نائل عبيدات، خلال افتتاح فعاليات اليوم العلمي خبرات كلية الطب وما تتميز به من كادر أكاديمي وجهود بحثية كبيرة مكنها من نيل المرتبة الأولى على مستوى الاردن، والموقع المتميز من حيث التصنيف في المنطقة والعالم حسب آخر تصنيف كيو للعام 2021.

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