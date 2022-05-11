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الأربعاء، 11-05-2022 11:14 م

يوم علمي حول التنوع الحيوي في الثروة الحيوانية بمؤتة

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الزراعة في جامعة مؤتة اليوم الاربعاء يوماً علميّاً بعنوان "التنوع الحيوي في الثروة الحيوانية والتغير المناخي" بمشاركة فعاليات مجتمعية وخبراء بالمجال الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان ان الرؤية التي تمتلكها الجامعة ممثلة بكلية الزراعة والرامية للاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره اهتماماً ينبثق من دور وطنيّ نحو التشاركية في تطوير وتنمية هذا القطاع الذي له دور حيوي ومهم.

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