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الأحد، 28-08-2022 11:06 م

يوم علمي حول واقع السلامة المرورية في مادبا

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الوكيل الاخباري - نظمت مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب بالشراكة مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق في مقرها بمنطقة المريجمات بمادبا اليوم الأحد، يوما علميا حول واقع السلامة المرورية في الأردن.

وقال الرئيس الفخري للجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق الوزير الأسبق حسين المجالي، إن تنظيم هذا اليوم يتزامن مع واقع مروري أليم في الأردن يتمثل بارتفاع عدد ضحايا حوادث السير، داعيا إلى الاهتمام بشكل أكبر بالفئات المستخدمة للطريق مثل المشاة وركاب الدراجات الهوائية والدراجات النارية.

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