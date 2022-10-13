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الخميس، 13-10-2022 06:22 م

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك، اليوم الخميس، يومًا علميًا مفتوحًا لطلبة فروع معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية.

وقال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية، الدكتور موفق العموش، إن هذه الفعالية النوعية هي جزء من الفعاليات المميزة التي تعقدها كلية الحجاوي لغايات تطوير المستوى العلمي والثقافي للطلبة، وترسيخ المفاهيم الأساسية التي من شأنها مواكبة المستجدات في مجالات الهندسة المختلفة.

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