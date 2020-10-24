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السبت، 24-10-2020 07:26 م

يوم مفتوح لقطف الزيتون وتذوق الزيت في الأزرق

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الوكيل الاخباري - نفذت الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون"جوبيا" اليوم السبت يوما مفتوحا لقطاف و عصر الزيتون وتذوق الزيت في مزارع و معاصر الزيود في الازرق.
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وقال رئيس الجمعية فياض الزيود على هامش اليوم المفتوح، إن فعاليات اليوم تهدف للتعريف بزيت الزيتون الأردني ومدى التطور الذي طال القطاع خصوصا آليات العصر وجودت المنتج، مشيرا إلى أهمية دعم المنتج الوطني الذي يدر دخلا سنويا على الخزينة يصل إلى نحو 150 مليون دينار .

وعرض الزيود واقع زراعة الزيتون في منطقة الازرق والتي تضم نحو 35 الف دونم مزروعة بأشجار الزيتون.

 




 

 


 

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