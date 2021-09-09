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الخميس، 09-09-2021 06:45 م

يوم مفتوح للتطعيم بـ فايزر في مخيم سوف غداً

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة الأوبئة في مديرية صحة جرش احمد البرماوي، اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة سيكون يوما مفتوحا للتطعيم في مخيم سوف، حيث سيجري تطعيم الراغبين بتلقي اللقاح في المخيم بمطعوم "فايزر".

وقال البرماوي إنه جرى افتتاح مركزين إضافيين للتطعيم في محافظة جرش، وهما مركز لجنة خدمات "مخيم سوف" ومركز "العون الطبي للفلسطينيين" في مخيم غزة.

وأشار إلى أنه جرى نقل مركز التطعيم في مركز صحي جرش الشامل إلى قاعة بلدية جرش الكبرى للتسهيل على المواطنين وتلافي الازدحام.

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