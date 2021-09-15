الأربعاء 15-09-2021
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الأربعاء، 15-09-2021 12:45 ص

يوم وظيفي بكلية الصيدلة بالجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية "يوم التوجيه المهني للخريجين"، للطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم من كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية، بمشاركة واسعة من الخبراء والعاملين في قطاع الصيدلة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت عميد كلية الصيدلة الدكتورة رنا أبو الذهب في بيان للكلية الثلاثاء، إن الجامعة تحافظ على التواصل مع خريجيها وطلبتها، وأن هذه اللقاءات تفتح الفرص أمامهم للتعرف على مجالات العمل بمهنة الصيدلة.

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