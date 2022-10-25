يوم وظيفي بلواء الرصيفة

الوكيل الاخباري - شهد اليوم الوظيفي الذي نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع بلدية الرصيفة بدعم من الوكالة الألمانية للإنماء (GIZ) تحت شعار التدريب والتوظيف والذي عقد اليوم الثلاثاء، في مركز الخدمة المجتمعية التابع للبلدية، اقبالا من الشباب والشابات الراغبين بالتسجيل للحصول على فرصة التدريب المتبوعة بالتوظيف في مصانع وشركات مختلفة.



وأبدى رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي اهتمام البلدية بدورها التنموي إلى جانب دورها الخدمي في المدينة من خلال التشبيك والتشاركية مع كافة الجهات المشغلة في القطاع الخاص لتوفير فرص حصول الباحثين عن العمل من شباب وشابات مدينة الرصيفة على فرص جيدة وتأمينهم لمواصلة مسيرتهم الحياتية ليكونوا منتجين ومؤثرين في مجتمعهم .

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