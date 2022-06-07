يوم وظيفي في العقبة

الوكيل الاخباري - نفذ مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة اليوم الثلاثاء، يوما وظيفيا للباحثين عن العمل في المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وضمن جهود مؤسسة نهر الأردن المستمرة للتعاون مع القطاع الخاص في اطار التشبيك الوظيفي.



وبين مدير المركز احمد غنيمات انه تم أجراء مقابلات واستقبال طلبات توظيف لعدد من الشباب من كلا الجنسين من أبناء مدينة العقبة وقراها من المؤهلين للدخول الى سوق العمل للحصول على مصدر دخل ثابت والمساهمة في تحسين وضعهم الاقتصادي .

اضافة اعلان