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الأحد، 15-05-2022 04:12 م

يوم وظيفي في ماركا الشمالية

العمل


الوكيل الاخباري - أقامت مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل، اليوم الأحد، المعرض الوظيفي السابع لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية في ماركا الشمالية.

ويأتي تنظيم اليوم الوظيفي بالتعاون مع جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية ومشروع "التجارة لأجل التشغيل" المنفذ من قبل GIZ وبدعم من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وشارك في اليوم الوظيفي 45 شركة صناعية توفر أكثر من 760 وظيفة، حيث يمكن للراغبين التقدم للوظائف المتوفرة ، الدخول إلى الرابط: https://forms.gle/nnen8vikmwykDc947 .

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