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الخميس، 06-06-2024 11:46 ص

يوم وظيفي لكلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

JUST


الوكيل الاخباري- نظمت كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، يوما وظيفيا بمشاركة مجموعة من المؤسسات والشركات الهندسية الرائدة في الأردن التي تهتم بتدريب وتوظيف خريجي كلية الهندسة.

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ويهدف تنظيم هذا اليوم إلى توفير فرص عمل لخريجي البرامج المختلفة في الكلية.


وتضمنت الفعالية التي افتتحتها نائب الرئيس الدكتورة منى أبو دلو، سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية قدمها خبراء من الشركات والمؤسسات الهندسية المشاركة، حيث تناولت مواضيع مهمة مثل التطورات التكنولوجية في الهندسة وابتكارات الصناعة واستراتيجيات البحث عن وظيفة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية.


وتحرص الجامعة باستمرار على تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاع الأعمال من أجل توفير فرص تدريبية وتوظيفية متميزة لطلاب وخريجي الكلية، بالإضافة إلى تضييق الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، مما يعزز من جاهزية الطلبة لمتطلبات الوظائف المختلفة.

 




 

 


 

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