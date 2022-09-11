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الأحد، 11-09-2022 05:56 م

يوم وظيفي يوفر 575 شاغرا في المفرق

فرصة-عمل


الوكيل الاخباري - وفرّ يوم وظيفي نظمه، اليوم الأحد، مركز تطوير الأعمال في محافظة المفرق، 575 شاغرا وظيفيا للأردنيين واللاجئين السوريين.

وجاء تنظيم اليوم الوظيفي من خلال مشروع تنمية "التدريب المهني المنتهي بالتشغيل" الممول من الوكالة الفرنسية وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركزي قدرات المستقبل للتتمية الاجتماعية ومساواة لتنمية المجتمع المحلي.

وشاركت في اليوم الوظيفي 22 شركة من القطاعين الصناعي والغذائي بمختلف المجالات، وحضره نحو 500 شاب وشابة من بينهم عدد من ذوي الإعاقة، ويهدف اليوم إلى تمكين الشباب الباحث عن العمل وتشبيكهم مع الاحتياجات التشيغيلية المتوفرة للشركات المشاركة.  

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