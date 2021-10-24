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الأحد، 24-10-2021 02:04 م

يونيدو تختار 50 شركة أردنية للانضمام إلى برنامج تسريع الأعمال

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الوكيل الإخباري- اختارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وائتلاف من الشركاء من القطاعين العام والخاص، 50 شركة في برنامج تسريع الأعمال، يبدأ ببرنامج ريادة الأعمال التعليمي الإلكتروني لمدة شهر.

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وستخضع الشركات الخمسين في المرحلة الأولى لبرنامج تعليم إلكتروني رقمي مدته شهر واحد يركز على بدء تطوير استراتيجية أعمالها والتحول الرقمي، حيث سيتم تزويد الشركات بسلسلة دورات تدريبية يقدمها خبراء عالميون بارزون، ويخصص جلسات تدريب مباشرة وإتاحة الوصول إلى مكتبة أدوات وموارد شاملة، كما ستستفيد الشركات المختارة من جلسات التحدث لكبار رواد الأعمال الإقليميين الناجحين.


وبعد برنامج التعلم الإلكتروني، سيتم تقسيم الشركات الخمسين إلى مجموعتين من 35 شركة ناشئة في مرحلة مبكرة و15 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وستخضع الشركات الناشئة لبرنامج تدريبي مكثف لمدة 3 أشهر يركز على طرح أفكارها في السوق، بينما ستنضم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى برنامج تسريع مدته 3 أشهر لمساعدتها على توسيع نطاق شركاتها وجمع تمويل إضافي.


وسيطلق البرنامج بعد ذلك عرضا إقليميًا يعرض الشركات أمام المستثمرين المحتملين ويختار أفضل 10 أبطال التغيير الرقمي للحصول على تجربة حصرية في أوروبا من شأنها ربط الشركات المختارة بشركاء لعملاء المحتملين.


ويجمع مسرّع الأعمال شركاء من القطاعين العام والخاص لتسريع ريادة الأعمال في الأردن من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب والنساء.

 

 


 




 

 


 

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