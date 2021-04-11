١٣ الف لقاح سينوفارم لأهالي محافظة إربد يوم غد الإثنين

الوكيل الاخباري - أكد محافظ اربد رضوان العتوم أهمية التوسع في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا وانه بات السبيل الوحيد لمواجهة انتشار الفيروس والمساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها.

اضافة اعلان



وبين العتوم خلال لقاء جمعه برئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف ورؤساء اللجان البلدية في المحافظة والمتصرفين وعدد من مدراء الدوائر ان المحافظة قامت بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وخلية إدارة الأزمة لتأمين 13 ألف لقاح لمحافظة اربد مبيناً ان أي شخص يقوم بالتسجيل عبر المنصة هذا اليوم سيتم إعطائه اللقاح في مدة أقصاها يومين.