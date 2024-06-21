٢١ ألف زيارة للنزلاء يسرتها مراكز الإصلاح والتأهيل خلال أيام العيد

الوكيل الإخباري- سهلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العدد الأكبر من الزيارات للنزلاء من قبل ذويهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



وفتحت الإدارة الزيارات الخاصة والاعتيادية طيلة أيام العيد ورفعت من جاهزيتها لاستقبال الزوار وتمكين نزلائها من مشاركة أسرهم وذويهم والتواصل معهم.



وبلغ عدد الزيارات التي سُجّلت طيلة أيام العيد 21 ألف زيارة، حضر فيها ما يزيد عن 42 ألف زائر وزائرة لمراكز الإصلاح المختلفة.



ومن الجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام تولي اهتمامًا كبيرًا وحرصًا على تواصل النزلاء مع أسرهم وذويهم في المناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة، لما يحققه ذلك من دعم نفسي لهم، ضمن نهج إصلاحي يتم اتباعه في مراكز الإصلاح والتأهيل.

اضافة اعلان







