٥١٧ اصابة بكورونا بين طلبة الجامعات

الوكيل الاخباري- كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع الجامعات بلغ حتى الخميس الماضي 517 إصابة.
ولفت الخطيب النظر إلى أن نسبة التطعيم بين الطلبة والإداريين وهيئات التدريس بلغت في الجامعات 90%.
وكان قد أكد الخطيب انه لا يوجد تعديل على موعد نهاية العام الدراسي في الجامعات.
وقال الخطيب في حديث لـ "الوكيل الاخباري" إن دوام طلبة الجامعات حسب التقويم الجامعي المعتمد في كل جامعة، ولم تعمم الوزارة باي تعديل على موعد الامتحانات ، او بداية الفصل الدراسي الثاني او الصيفي . اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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