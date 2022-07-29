٨٣٠ شابا وشابة سجلوا للمشاركة في ملتقى "أنا أشارك"

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عدد الطلبات التي تم تقديمها حتى اليوم الثاني للانطلاق التسجيل لملتقى "أنا أشارك" الشبابي الأول والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد قد بلغ ٨٣٠ طلبا.

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وبحسب الهيئة فإن ملتقى "انا أشارك" يهدف إلى دمج الشباب الأردني في الجامعات في الحوار والعمل العام، والخروج بتوصيات موحدة تناقش وتطور وتنفذ من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة.



كما ويسعى الملتقى إلى خلق مساحة حوارية بين الشباب على مستوى المؤسسات التعليمية في المحافظات والوطن بأكمله، وتجمع الشباب مع صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب العلاقة، وذلك بهدف فتح باب الحوار للاستماع لأولوياتهم في اطار المشاركة السياسية.



كما بينت الهيئة أن تسجيل ٨٣٠ مشاركا خلال يومين من إنطلاق التسجيل يعدّ مؤشرا ايجابيا على حجم تفاعل الشباب وحماسهم للانخراط في العملية السياسية وتقديم المشاركة الفاعلة لدعم مسيرة الاصلاح السياسي وصناعة التغيير من خلال مشاركتهم في صنع القرار.



وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلنت عن استقبال طلبات التسجيل الالكتروني للمشاركة في الملتقى.