ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭس بسبب الاحوال الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة ، ان الوزارة تتابع تطورات الحالة الجوية وفق نشرات ادارة الارصاد الجوية .



وبين لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة لم تتخذ لغاية الان اية قرارات بشأن تعطيل او تأخير دوام المدارس وفقاً لمستجدات الحالة الجوية .



وبين انه في حال اتخاذ اية قرارات بهذا الشأن خلال الايام القادمة ، سيتم الاعلان عنها .



يشار ان ادارة الارصاد الجوية حذرت يوم الاحد من خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية والبادية ، وخطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





