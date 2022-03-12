ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭس بسبب الاحوال الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة ، ان الوزارة تتابع تطورات الحالة الجوية وفق نشرات ادارة الارصاد الجوية .
وبين لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة لم تتخذ لغاية الان اية قرارات بشأن تعطيل او تأخير دوام المدارس وفقاً لمستجدات الحالة الجوية .
وبين انه في حال اتخاذ اية قرارات بهذا الشأن خلال الايام القادمة ، سيتم الاعلان عنها .
يشار ان ادارة الارصاد الجوية حذرت يوم الاحد من خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية والبادية ، وخطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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