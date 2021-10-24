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1.2 مليار دينار دخل المملكة السياحي حتى نهاية أيلول

الأحد، 24-10-2021 03:24 م

1.2 مليار دينار دخل المملكة السياحي حتى نهاية أيلول

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الوكيل الاخباري- ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال شهر أيلول من العام الحالي ما مقداره222.2 مليون دينار عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 284.7 مليون دينار.

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وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن هذ الارتفاع الذي تحقق للمرة السادسة على التوالي، جاء نتيجة ارتفاع عدد السيّاح خلال شهر أيلول بنحو 289 ألف سائح ليصل إلى 319.6 ألف سائح، وذلك في ضوء تحسن الوضع الوبائي وارتفاع أعداد متلقي المطعوم في المملكة.


وارتفع الدخل السياحي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 39.35 بالمئة ليبلغ حتى نهاية أيلول الماضي ما مقداره 1.207 مليار دينار، مقارنة مع انخفاض نسبته 72.5 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أعداد السيّاح خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي بنحو 397.5 ألف سائح أو ما نسبته 36.6 بالمئة ليبلغ 484.1 ألف سائح، مقارنة مع تراجع نسبته 73.5 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.


وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 47.4 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) ما نسبة 25.3 بالمئة من إجمالي عدد السياح، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14 بالمئة. من جانب آخر، سجل الإنفاق السياحي خلال شهر أيلول من العام الحالي ارتفاعاً مقداره 62.4 مليون دينار ليصل إلى قرابة 72 مليون دينار مقارنة مع ذات الشهر من العام السابق.


وفي ضوء ذلك، ارتفع الإنفاق السياحي خارج المملكة خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام الحالي بنسبة 98.6 بالمئة ليبلغ 437.06 مليون دينار مقارنة مع انخفاض نسبته 73.4 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

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